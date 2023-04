Só Notícia Boa

Uma professora de uma das áreas mais carentes do Distrito Federal comprou 287 ingressos de cinema para levar todos os alunos da escola pública em que leciona na Estrutural, a 19 km do centro de Brasília. A ideia cheia de empatia teve um motivo mais profundo do que se pensa.

A animação conta a história de Mario, um encanador, e do irmão Luigi. Os dois, um certo dia, vão parar no reino dos cogumelos, governado pela Princesa Peach. Ali se envolvem em mil aventuras porque dos Koopas faz de tudo para conseguir dominar o local.

O Filme alcançou uma bilheteria de mais de US$ 500 milhões mundialmente.