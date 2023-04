EXTRA – O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e o Ministério da Previdência Social devem começar a usar o WhatsApp para informar os segurados sobre serviços como agendamento de perícias, andamento de pedidos e orientações gerais sobre auxílios, aposentadorias e pensões.

O anúncio foi feito nesta segunda-feira (dia 17) pelo ministro da Previdência, Carlos Lupi, durante uma reunião com gestores do INSS em Fortaleza, no Ceará. No encontro, ele afirmou que a ferramenta será testada por um mês.

Segundo a pasta, os detalhes ainda estão em “discussão internamente”. Fontes do ministério afirmam que os recursos da plataforma estão sendo avaliados e que os estudos preliminares são para garantir a segurança dos beneficiários no uso da ferramenta. O INSS já fez vários alertas sobre golpistas usando o nome do instituto para aplicar fraudes.