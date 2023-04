TJAC – Nesta terça-feira, 18, a juíza-auxiliar da Presidência do TJAC, Zenice Cardozo, acompanhada do diretor-geral de Gestão Estratégica, Evandro Luzia, reuniu-se com representantes do Ministério Público do Acre e da Defensoria Pública do Acre para juntos tratarem da criação dos Centros Integrados de Atendimento ao Cidadão.

(…)

A ideia é que os Centros Integrados de Atendimento ao Cidadão possibilitem ao(a) cidadão(a), morador de locais de difícil acesso ou em região que não tenha comarcas instaladas, acessar aos serviços da justiça usando o sistema digital oferecidos pelos três órgãos de forma integrada, ou seja, TJAC, MPAC e DPE. A proposta é que os centros também realizem, se necessário, audiência em formato digital.

Ponto de Inclusão Digital (PID)

O Ponto de Inclusão Digital são salas que permitirão a realização de atos processuais, principalmente depoimentos de partes, testemunhas por sistema de videoconferência, além de atendimento por meio do Balcão Virtual. Esse serviço será oferecido em uma escola (a ser definida) na capital.

A ideia é que o(a) cidadão(a), que não tenha condições de ir ao órgão da justiça para atendimento ou que esteja sem internet, utilize a estrutura montada do Poder Judiciário dentro de um escola na região.