Portal Brasil – O calendário oficial de pagamentos do 13º salário do INSS para 2023 foi divulgado pelo Instituto Nacional do Seguro Social aos beneficiários, que receberão o abono extra neste ano.

De acordo com o órgão, diferentemente dos últimos 3 anos, quando foi antecipado, a previsão é de que agora os pagamentos voltem ao período ‘normal’, nos meses de agosto e novembro. Para que haja mudança será necessário o novo governo de Lula editar uma MP para antecipar os pagamentos do abono 2023. No entanto, até o momento, não há indicativos de que isso acontecerá.

(…)

Dessa forma, a primeira parcela do 13º do INSS está prevista para ser paga entre o final de agosto e início de setembro e será de 50% do valor do benefício. A segunda parcela terá o desconto dos impostos e encargos e será paga entre novembro e dezembro.

Veja abaixo o calendário de pagamentos do 13º salário do INSS:

Primeira parcela

Para quem ganha um salário mínimo:

Final 1 – 25 de agosto;

Final 2 – 28 de agosto;

Final 3 – 29 de agosto;

Final 4 – 30 de agosto;

Final 5 – 31 de agosto;

Final 6 – 1º de setembro;

Final 7 – 4 de setembro;

Final 8 – 5 de setembro;

Final 9 – 6 de setembro;

Final 0 – 8 de setembro.

Para quem ganha MAIS de um salário:

Final 1 e 6 – 1º de setembro;

Final 2 e 7 – 4 de setembro;

Final 3 e 8 – 5 de setembro;

Final 4 e 9 – 6 de setembro;

Final 5 e 0 – 8 de setembro.

Segunda parcela

Para quem ganha UM salário mínimo:

Final 1 – 24 de novembro;

Final 2 – 27 de novembro;

Final 3 – 28 de novembro;

Final 4 – 29 de novembro;

Final 5 – 30 de novembro;

Final 6 – 1º de dezembro;

Final 7 – 4 de dezembro;

Final 8 – 5 de dezembro;

Final 9 – 6 de dezembro;

Final 0 – 7 de dezembro.

Para quem ganha MAIS que um salário:

Final 1 e 6 – 1º de dezembro;

Final 2 e 7 – 4 de dezembro;

Final 3 e 8 – 5 de dezembro;

Final 4 e 9 – 6 de dezembro;

Final 5 e 0 – 7 de dezembro.

Calendário de pagamentos INSS 2023

O calendário de pagamentos do INSS de 2023 foi liberado a seus segurados. Os pagamentos serão iniciados pelos beneficiários com cartão final 1, depois para cartão com final 2, cartão final 3 e assim por diante.