O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, entregou na manhã desta quarta-feira (19), na Câmara de Rio Branco, um projeto de lei para ajudar pequenos empreendedores que perderam seus equipamentos de trabalho nas enchentes de igarapés e do Rio Acre. O valor para o projeto é de R$ 5 milhões, sendo R$ 3 milhões de iniciativa do Executivo Municipal e R$ 2 milhões por iniciativa dos vereadores da base do prefeito no parlamento mirim.

O prefeito se disse muito feliz em levar à Câmara esse projeto de lei para ajudar aos empreendedores que tinham seus pequenos negócios nos bairros e de repente perderam tudo.

“Estou muito feliz em poder ajudar essas pessoas. Claro que triste em função do acontecido, mas a nossa prefeitura está sendo pautada por isso, os vereadores sabem disso e têm nos ajudado. É um recomeço que a gente tá propiciando para as pessoas que perderam tudo. Temos o projeto para atender as famílias com geladeiras e outros bens, e a questão dos empresários, sejam eles regularizados ou não, formais ou informais. Tenho certeza que não é o que precisava, mas é o que a prefeitura fará pela primeira vez”, falou o gestor.

Na plenária da casa, o prefeito destacou que o socorro às vítimas só está sendo possível graças a saúde financeira do município, que ao longo dos dois primeiros anos a gestão vem controlando com eficiência, qualidade e reponsabilidade.

“Só estamos fazendo isso porque graças a Deus estamos cuidando bem do dinheiro público e é exatamente isso que está resultando em uma coisa que nunca foi feita, ou seja, a prefeitura entrando de cabeça para socorrer famílias e os pequenos empresários.”

O presidente do legislativo, vereador Raimundo Neném, disse que o projeto será prioridade na casa e votado com urgência.

“Na verdade a gente quer agradecer o executivo, que está dando celeridade a essa questão das alagações. Nós estamos muito felizes aqui por esse projeto, nós vamos dar celeridade para que as famílias possam ser beneficiadas o mais rápido possível.”

