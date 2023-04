by JLab – Admirável serenidade política. (Tirado do facebook de Franciscso Saraiva)

Bate pronto: #comportamento #cotidiano #Rio Branco #Acre #Brasil

– Binho Marques. Alfabetizando os filhos dos trabalhadores membros do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brasiléia. No tempo em que a porca torcia o rabo se não fosse bicó (Francisco Saraiva)

– É urgente que se faça um registro (TCC, dissertação, tese..) do que representou esse projeto. Pra mim, uma das melhores experiências em educação popular, no Acre. (Henrique Silvestre Soares)

– Binho e admiravel.Mesmo sendo filho da classe media, se sensibilizou c o sofrimento dos mais necessecitados.O conheci em 1979 qdo estudava c a Clarice Batista q era gde amiga e parceira dele no movimento estudantil e cultural. (Eugênio Junior Braga)

– Binhovisk (Écio Rogério Cunha)

– Interessante que um desses meninos hj é um grande administrador da Cooperacre. Cooperativa que movimenta dezenas de milhões anualmente, fora os que encontrei como professores. Todos faziam questão de agradecer o Binho por ter mudado suas vidas. (Cacá Araújo)

