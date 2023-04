GAZETA ESPORTIVA

A família de Michael Schumacher vai apresentar uma queixa contra a revista alemã Die Aktuelle, que publicou uma entrevista falsa com o lendário piloto alemão de Fórmula 1, realizada com Inteligência Artificial (IA), informou a rede de televisão esportiva americana ESPN nesta quinta-feira (20).

A revista afirmou que tinha uma entrevista com Michael Schumacher, a primeira desde o acidente de esqui no final de 2013 nos Alpes franceses, que resultou em uma grave lesão na cabeça do piloto.

Na quarta-feira (19), a revista publicou a “entrevista” para depois informar que havia sido gerada por Inteligência Artificial.

(…)

“O que é privado é privado, como ele sempre disse”, declarou sua esposa, Corinna Schumacher, neste documentário. “Michael sempre nos protegeu, e agora protegemos Michael”, acrescentou.