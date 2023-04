G1 – Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, confirmou 10 casos de leptospirose este ano, segundo a coordenadora da Vigilância Epidemiológica do município, Rafaela Oliveira. De acordo com a gestora, já são 43 notificações em 2023, o que ainda não é considerado um aumento.

(…)

A cidade enfrentou uma enchente do Rio Juruá na última semana, o que acende o alerta para a contaminação por doenças de infecção através da água contaminada. Com a vazante do rio, a coordenadora avalia que esse é o momento de maior preocupação, e orienta que a população evite contato com locais de possível infecção.