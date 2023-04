O Senador Sérgio Petecão (PSD/AC), presidente da Comissão de Segurança Pública do Senado – CSP conduziu nesta quarta-feira, 19, a primeira audiência pública no Congresso Nacional para debater a violência nas escolas brasileiras.



A audiência foi solicitada pelos senadores Sérgio Petecão e Ângelo Coronel, do PSD da Bahia. Devido aos recentes ataques às escolas, o tema foi considerado urgente para ser debatido no Congresso Nacional, especialmente na Comissão de Segurança Pública, que é presidida por Petecão.



Diante da complexidade do tema, foram convidados autoridades e especialistas de diferentes áreas, incluindo representantes do Ministério da Justiça e Segurança Pública, do Ministério da Educação, Comandante da Polícia Militar de Santa Catariana, Presidente do Conselho Federal de Psicologia, Diretor da Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão, Secretário da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação e representantes do Google e Meta e o Dr. Sammy Barbosa Lopes, Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre.

Petecão ressaltou a importância de debater o tema não só por especialistas e autoridades da segurança pública e da justiça, mas também da educação e da psicologia, bem como o papel das redes sociais e da rádio e televisão na escalada desses ataques. Ele enfatizou que é necessário encontrar soluções para tornar as escolas mais seguras e garantir a vida, a integridade e a segurança das pessoas, uma tarefa que é responsabilidade de todos os níveis de governo.



“É assustador o crescimento dos casos de ataques às escolas. Somente este ano já ocorreram três ataques que resultaram em mortes, pessoas feridas e muitos traumas para toda a comunidade. A sociedade está clamando por socorro, as pessoas estão com medo de enviar seus filhos para a escola. Nós precisamos nos debruçar sobre este tema e encontrar soluções para garantir a segurança de nossos filhos na escola, uma tarefa de responsabilidade não somente do Governo Federal, mas também dos Governos Estaduais, Municipais e do Congresso Nacional”, enfatizou o Senador.