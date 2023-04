by JLab – Agenda ambiental deve promover conciliação entre a preservação da natureza e o desenvolvimento econômico.

Bate pronto: não podemos escolher entre um ou outro.

G1 – Dados do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) obtidos via Sistema de Alerta do Desmatamento (SAD) mostram que a área desmatada no Acre em março foi de três quilômetros quadrados. O levantamento foi divulgado nessa quinta-feira (20).

(…)

O desmatamento no estado acreano representou 1% do total na Amazônia Legal. No ranking dos estados com maior área desmatada, o Amazonas lidera a lista com a maior parte do percentual (30%), seguido por Pará (27%), Mato Grosso (25%), Roraima (8%), Rondônia (6%) e Maranhão (3%).