by JLab – Recursos locais nós temos e muitos, desde inteligência, matéria prima, mão de obra…

Bate pronto: Expectativa por roupas baratas, com qualidade e preço acessível.

CNN – Varejista chinesa divulgou medidas após reunião com o ministro Fernando Haddad. A Shein, plataforma que vende produtos importados por meio da internet, anunciou nesta quinta-feira (20) que vai investir cerca de R$ 750 milhões no setor têxtil brasileiro com parcerias comerciais com cerca de 2 mil fabricantes, o que pode gerar até 100 mil empregos indiretos no país nos próximos três anos.

(…)