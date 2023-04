Di Manaus é o melhor salão de Rio Branco.

Fica no São Francisco, na esquina do semáforo da igreja…

É tão bom o salão que o Cruzeiro, um dos profissionais de lá, consegue achar fios de cabelo na minha cabeça e fazer um corte especial…

Hoje foi dia de ir lá…

A TV de lá é maior que o salão….

E a música de hoje era especial…Terry Winter...um paulista que nasceu Thomas William Standen (1941)

E me fez lembrar do tempo que morei na minha avó Beatriz, no centro de Rio Branco…na adolescência…

Um vizinho(Walter) tinha esse disco…e nos finais de semana, ele punha a música nas alturas…

E hoje no salão do Di Manaus, ele tocou Sammy Holiday (Férias de Verão)…de 1970…

Versos fundamentais

//Just for me, uh, uh, uh, uh (só pra mim)

//You were just meant for me (você foi feita pra mim)

A letra é bem simples, mas foi um grande sucesso no Brasil…

É pra voltar 45 a 50 anos…

J R Braña B.