OGlobo – Se você vai trabalhar com a roupa cheia de pelos de gato ou de cachorro, amassada ou com bolinhas, deixa o chulé e o mau hálito circularem pelo escritório e vai de cabelo sujo ou bagunçado às vezes, cuidado, isso pode afetar sua empregabilidade… Nesta semana, uma lista com 14 “inimigos da imagem” que devem ser evitados por funcionários do Banco Inter circulou pela internet e vem causando polêmica nas redes sociais.

A cartilha inclui evitar lingerie marcando ou aparecendo, caspa nas roupas, celular com capinha velha, partes sujas, película quebrada, material de trabalho bagunçado, caneta com a tampa mastigada. E os cheiros desagradáveis vão além dos pés e boca: excesso de perfume e mau odor não são bem-vindos.

‘Os inimigos da imagem’…a Cartilha do Banco Inter (um banco digital)

Lingerie marcando ou aparecendo;

Roupas com “bolinhas”;

Roupas amassadas ou furadas, com manchas ou partes desbotadas;

Unhas e sobrancelhas malcuidadas;

Barba malfeita e cabelo sem corte;

Maquiagem borrada ou excessiva;

Cabelo sujo ou desarrumado;

Material de trabalho bagunçado, caneta com a tampa mastigada;

Cheiros fortes (excesso de perfume ou mau odor);

Roupas com pelos de animais de estimação ou outros resíduos como pó ou caspa;

Telefone celular com capinha velha, partes sujas, película quebrada;

Acessórios, calçados e bolsas velhos, sujos ou estragados;

Mau hálito e chulé.

Em tempo: após repercussão negativa, o banco Inter divulgou nota dizendo que está ajustando as normas internas da empresa.

