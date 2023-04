TERRA – Quando um conteúdo inapropriado aparece no TikTok, existem dois caminhos para tirá-lo do feed: indicar que você não tem interesse ou denunciar o vídeo. Na segunda opção, o relato é enviado para análise da rede social e pode resultar na exclusão do post ou até mesmo no banimento da conta responsável por ele.

O que acontece após denunciar um vídeo no TikTok?

O conteúdo será analisado pela equipe de Confiança e Segurança do TikTok, com base nas diretrizes da comunidade do aplicativo. Caso a violação seja comprovada, a rede social pode remover o vídeo do feed “Para Você”, limitando o alcance somente a seguidores ou visitantes do perfil que o publicou, ou apagá-lo completamente.