FDR – Desde que a fiscalização no Bolsa Família teve início com foco em retirar cadastros fraudulentos, as famílias que integram o programa encontraram dificuldades. Além de muitas pessoas relatarem que não conseguem mais ter acesso ao aplicativo de recebimento, filas formaram-se em frente aos órgãos responsáveis em diversos estados.

(…)

Esta situação causou uma movimentação extensa, com filas enormes sendo registradas em estados como Rio de Janeiro, São Paulo e na Bahia.

(…)

Agora, as pessoas que foram retiradas do programa possuem até 60 dias para conseguirem provar que precisam, de fato, estar ingressas ao programa. Para as famílias que já eram participantes e precisam voltar ao benefício, o mesmo prazo se aplica, sendo necessário atualizar o cadastro com documentos mais recentes.

De acordo com o Ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, o levantamento para fiscalizar os membros do programa deve ser realizado até dezembro deste ano, quando o governo federal espera ter analisado todos os integrantes do programa, checando se cada um pode participar do Bolsa Família.