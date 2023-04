EXAME – Os primeiros a receber esta semana são os inscritos no NIS com final de 6 e o pagamento será realizado na segunda-feira, 24. Na terça-feira, dia 25, receberão os inscritos no NIS final 7. Na quarta-feira, dia 26, NIS final 8, na quinta-feira, NIS final 9, e na sexta-feira, final 0.

O valor mínimo de pagamento do benefício é de R$ 600. Em casos de famílias com crianças, adolescentes ou gestantes, o valor recebido é maior. Para cada integrante da família, de qualquer idade, o programa paga R$ 142.