Primeira Edição – A banca organizadora do concurso do Banco do Brasil, a Fundação Cesgranrio, divulgou na manhã desta segunda-feira (24/4) os gabaritos das provas objetivas do certame. O exame foi aplicado no último domingo (23/4). Foi aplicada também a prova discursiva.

Os gabaritos estão disponibilizados na página oficial da seleção. Para ambos os cargos foram aplicadas cinco gabaritos diferentes. Portanto, o candidato deve verificar qual é o tipo de prova que fez.

(…)

A remuneração inicial é de R$ 3.622,23 para uma jornada de 30h semanais. Os aprovados e nomeados também receberão benefícios, como: plano de saúde, auxílio alimentação, plano odontológico e possibilidade de ascensão de carreira, entre outros.