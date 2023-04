O DIA – O atacante Abel Hernández, ex-Fluminense e Internacional, garantiu a vitória do Peñarol sobre o Plaza Colonia por 2 a 1, no último domingo, com um golaço nos acréscimos. Após um cruzamento na área aos 52 minutos do segundo tempo, o centroavante finalizou de bicicleta e acertou o ângulo da meta defendida pelo goleiro Joaquín Silva.

Com o resultado, o Peñarol chegou aos 27 pontos e segue na liderança isolada do Apertura do Campeonato Uruguaio