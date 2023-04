Pesquisa feita pela Atlas Intel aponta apoio à limitação das plataformas digitais em semana decisiva para o ‘Projeto de Lei das Fake News’

Ás vésperas da divulgação do relatório do PL 2 630, o Projeto de Lei das Fake News, uma pesquisa realizada pela Atlas Intel revela que 78% dos brasileiros entendem que deve existir uma lei para estabelecer regras claras ao funcionamento das redes sociais no país. (…)Veja

Veja um exemplo de fake news postada pelo ex-procurador lavajateiro, Deltan Dalagnol, que hoje é deputado pelo Paraná…com comentário de outro deputado federal, Orlando Silva, de São Paulo.

ALERTA DE FAKE NEWS! É por esse tipo de indignidade (abaixo) que as redes sociais estão cheias de discurso de ódio e desinformação. Quem lucra com essa campanha mentirosa, que explora a fé alheia para politicagem barata, deputado? Só reforça a URGÊNCIA da regulação. PL 2630 JÁ!

(…)

Grifo meu: e o Paraná elege um sujeito desses….como votam bem, né?!! A sociedade brasileira está certa em querer pôr um freio nas bigtecs, as donas e responsáveis por essa onda de ódio espalhada no Brasil.

J R Braña B.