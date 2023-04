GE – Taty Castellanos marcou seu nome na história ao fazer os quatro gols da vitória do Girona sobre o Real Madrid, por 4 a 2, pela 31ª rodada da LaLiga, nesta terça-feira. Foi a primeira vez em dez anos que os merengues sofreram um poker-trick. E isso não acontecia pelo Campeonato Espanhol desde 1947. O autor da façanha é um atacante argentino de 24 anos, revelado no futebol chileno, de antigo interesse do Palmeiras e que vive sua primeira temporada na Europa.

(…)