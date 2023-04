GA – O governo do Acre, por meio do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec), abriu na segunda-feira, 24, um processo seletivo para formação de cadastro de reserva para o cargo de professor-tutor (bolsista), com atuação nos cursos técnicos do Itinerário de Formação Técnica e Profissional (IFTP).

O candidato poderá trabalhar com mediação em sala de aula, supervisão de área técnica ou assessoria especial (Libras), nos seguintes municípios: Acrelândia, Assis Brasil, Bujari, Capixaba, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Jordão, Manoel Urbano, Marechal Thaumaturgo, Mâncio Lima, Plácido de Castro, Porto Acre, Porto Walter, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Senador Guiomard ou Tarauacá.

Para carga horária semanal de 20h, a bolsa mensal é de R$ 1.500,00, e 40h semanais, R$ 3.000,00.

Inscrições de 25 a 27 de abril, com envio da documentação para [email protected] Mais informações, acesse: ead.ieptec.ac.gov.br.