by JLab – Janela que inspire muita imaginação da juventude bujariense.

Bate pronto: Que a robótica seja a nova poesia tecnológica entre os jovens do estado.

IFAC – 38 alunos do ensino fundamental da Escola São João Batista, de Bujari – AC, participaram da primeira oficina do Projeto de Iniciação Tecnológica “Programando meu primeiro robô”, oferecida pelo IFAC no Campus Rio Branco. A capacitação foi do dia 10 a 14 de abril. Estiveram presentes no momento inaugural do projeto, além dos alunos e professoras responsáveis da Escola São João Batista, o coordenador do Núcleo de Inovação da Secretaria de Estado de Educação (SEE) Anderson Melo e o diretor-geral do Campus Rio Branco, Paulo Roberto.

O objetivo do projeto é estimular o interesse em iniciação tecnológica e a criatividade dos estudantes nesta área do conhecimento. Por meio de oficinas de robótica básica com kit Lego, o projeto proporciona que os participantes desenvolvam habilidades básicas relacionadas à programação aplicada na área de robótica.

A meta do projeto é capacitar, no mínimo, 381 alunos de duas escolas do interior do Acre e duas escolas da capital do Estado. Para isso, deverão ocorrer oficinas mensais com 40 participantes até novembro de 2023.



Trata-se do segundo projeto de oficina de robótica realizado no Ifac Campus Rio Branco para estudantes do ensino fundamental. Em 2022, o projeto “Eu Programo Robôs”, financiado pelo edital Ifes nº 01/2021, alcançou o número de 293 alunos capacitados.