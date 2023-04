A perder de vista…em suaves prestações…

PL do Poder Executivo que reajusta salários de servidores já está na Assembleia Legislativa e deve ser aprovado sem problemas.

A ideia do governo é reajustar em 20,32% os salários dos servidores (e comissionados) em parcelas anuais de 5,08%, o que levaria quatro longos anos.

Sem mobilização capaz de melhorar o percentual ou reduzir o tempo de pagamento, os servidores, com certeza, vão aceitar a proposta do governo GladsonC sem maiores resistência…

É a realidade (fraca luta social) que se impõe….

O salário do governador do Acre é o quinto maior do Brasil, acima de R$ 35 mil (7 mil Dólares)….

Maioria dos professores e dos servidores da saúde recebe menos de mil Dólares (menos de R$ 5 mil)

Num Acre menos injusto, nunca a diferença salarial entre os que trabalham na estrutura do Estado e os que mandam seria esse abismo indecente..

J R Braña B.