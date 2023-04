Deputado eleito por Sena, Gilberto Lira, e outros, são confrontados por posição contrária aos servidores da saúde…

Assista servidora da saúde na Aleac durante reunião em comissão legislativa…

Grifo meu: só a luta política melhora as condições econômicas dos trabalhadores…aliar a luta econômica e política no dia a dia do sindicato…os trabalhadores precisam construir suas próprias candidaturas….e deixar de votar em patrões e representantes deles…o sindicato precisa discutir política para elevar o nível de consciência de seus filiados.

J R Braña B.