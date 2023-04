EBC – Uma pesquisa inédita aponta caminhos para impulsionar produção de cacau na Amazônia. O estudo do projeto Infloresta mostra que investimentos em produtividade e assistência técnica podem reposicionar o Brasil entre os principais produtores de cacau do mundo.

Além de seu sabor inconfundível e da qualidade excepcional de sua gordura para a manufatura de alimentos achocolatados, de consistências e sabores diversos, há pelo menos dois outros grandes apelos mercadológicos para a venda do cacau, a serem profissionalmente explorados pelos produtores amazônicos. O primeiro é o apelo ecológico, atrelado ao fato de ser a cacau cultura um cultivo mantenedor do equilíbrio ambiental, ao demandar a preservação da floresta nativa para o seu sombreamento, favorecendo sua adequação aos ecossistemas frágeis do trópico úmido. O outro é a qualidade físico-química superior do cacau plantado ao longo da rodovia Transamazônica, quando comparado ao produzido em outros centros do Brasil e do exterior.

(…)