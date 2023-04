O senador Sérgio Petecão (PSD/AC) se reuniu nesta quarta-feira (26) com o superintendente da Embrapa no Acre, Bruno Pena, o chefe-geral da Embrapa Cerrado, Sebastião Pedro, e o pesquisador Rui Veloso, em Brasília, para discutir ajustes tecnológicos visando a transferência de tecnologias entre o Campo de Brasília e a unidade do Acre.

Segundo Petecão, essa parceria já estava sendo discutida e só aguardava esse encontro entre o senador e os dirigentes para ser concretizada. Petecão planeja investir R$ 5 milhões na Embrapa nos próximos 4 anos para o desenvolvimento regional.

Para Petecão, é importante levar mais tecnologia, capacitação e conhecimento para o produtor rural no Acre, em especial para o pequeno produtor que poderá contar com mais tecnologia nos cultivares, principalmente na produção de macaxeira e café. “O Acre é uma terra abençoada, tudo que plantamos dá! Mas precisamos trabalhar ainda mais com os pequenos produtores, bem como envolver os assentamentos, cooperativas e associações. Sempre há muito a melhorar para esses produtores”, afirmou Petecão.

Na reunião, Petecão também parabenizou a Embrapa pelos 50 anos de fundação e destacou as pesquisas que vêm sendo realizadas no Acre e nos municípios isolados do estado por meio de emendas de sua autoria. “Tenho que parabenizar a Embrapa que, nessas 5 décadas, esteve sempre à frente do desenvolvimento, fazendo com que o Brasil se tornasse uma potência agrícola-ambiental. No Acre, acreditamos na Embrapa, conheço de perto os trabalhos desenvolvidos pelo Bruno e demais colaboradores da Embrapa local. Precisamos continuar e avançar ainda mais nas parcerias, levando mais tecnologia sobretudo aos municípios isolados, onde já está sendo desenvolvido atividades e aos pequenos produtores rurais”, concluiu o senador.