TJAC – O Casamento Coletivo do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) integrou, nesta quarta-feira, 26, parte da programação de aniversário de 31 anos do município de Acrelândia, distante 119 km da capital Rio Branco. A festividade ocorreu no Ginásio de Esportes, no centro do município.

Mantendo a tradição do Casamento Coletivo, o casal mais experiente e o casal mais jovem ganham local de destaque à frente do juiz celebrante e próximo ao dispositivo de honra. Representando os consortes mais experientes, Sadraque José Gondim e Maria do Socorro Barros da Silva estão juntos há 25 anos e aproveitaram a oportunidade para oficializar a união. Como nubentes mais jovens Rivelino Jeronimo Camargo e Luana Mendonça de Souza, juntos há um ano e meio.

Projeto Cidadão

O projeto cidadão é um trabalho social realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre que tem como finalidade primordial, assegurar à população de menor poder aquisitivo o direito à documentação básica, bem como o acesso rápido e gratuito aos serviços públicos da área social. Ao longo de quase três décadas do Projeto Cidadão, contabilizam mais de 50 mil uniões realizadas através do Casamento Coletivo. O casamento coletivo do Projeto Cidadão é uma ação de cidadania, pois fornece de forma gratuita acesso a oficialização das uniões, para aqueles que não tem condições de arcar com os custos no cartório.