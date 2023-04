Brasil – O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) entrega, nesta sexta-feira (28), 15 novas caminhonetes aos distritos meteorológicos do órgão como parte de uma grande campanha de restauração da rede de estações em todo o território nacional.

Os carros vão fortalecer o serviço de manutenção corretiva e preventiva das unidades. As estações serão revitalizadas no Distrito Federal e em oito estados: Amazonas, Pará, Pernambuco, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul.

(…)

