Dia de pagar contas…

E no shopping um músico distraía as pessoas com seu violão…

Lá pelas tantas…

Fly Me To The Moon (Me Leve Para a Lua)

Eu e Deyse paramos e ficamos a ouvir….

Versos fundamentais:

//Encha meu coração com música

//Me deixe cantar para sempre

//Você é tudo que desejo

//Tudo que eu venero e adoro

Essa música já foi sucesso em várias vozes…Frank Sinatra, Nat King Cole e hoje você vai ouvir com o cantor canadense Michael Bublé..

Linda demais…ouça

Ah, e parabéns ao músico(e seu violão) hoje no VVS por tocar esse clássico planetário…

J R Braña B