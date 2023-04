TERRA – O Dia da Educação é comemorado em 28 de abril. A data tem o objetivo de estimular o acesso à educação e conscientizar a população sobre a sua importância. Nesta data, a educação escolar, social ou familiar é celebrada, com foco nos valores que são essenciais na vida em sociedade.

Apesar da associação do Dia da Educação com o ambiente escolar, a educação não deve vir apenas das escolas, que também são um importante instrumento para a formação de crianças e jovens. A data também exalta a família como uma base para a formação educacional.

(…)

A data surgiu em 2000, e o dia foi escolhido quando terminava o Fórum Mundial de Educação, realizado em Dakar, no Senegal, naquele ano. Foi neste Fórum que o compromisso entre 164 países foi firmado para levar a educação básica e secundária a todas as crianças e jovens do mundo, com metas estabelecidas até 2030. O evento foi organizado pela Unesco, que reuniu líderes de diferentes países, incluindo o Brasil.

(…)

O objetivo do Dia da Educação é incentivar os países a fornecerem uma educação mais inclusiva, igualitária e de qualidade para toda a população. No Brasil, a educação é considerada um direito fundamental social previsto na Constituição Federal, assim como a saúde.