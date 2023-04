GA – A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE) realizou nesta sexta-feira, 28, um aulão inaugural do Pré-Enem Legal, programa idealizado como ferramenta para ajudar os alunos do terceiro ano do ensino médio da rede pública a se preparar para o exame. O aulão aconteceu no auditório da faculdade U-Verse e abrangeu todas as quatro áreas do conhecimento.

Participaram do aulão elaborado pelo Departamento de Programas e Ações da SEE estudantes das escolas Henrique Lima, Colégio Acreano, Alcimar Leitão, Tancredo Neves, Sebastião Pedrosa, Esther Maia de Oliveira, Colégio Militar D. Pedro II e Boa União.

A partir da próxima semana, de acordo com o chefe do Departamento de Programas da SEE, professor Aldino Shattat, os aulões acontecerão também nos municípios do interior. Além dos aulões, serão ofertadas videoaulas por meio da plataforma Educ (educ.see.ac.gov.br).

