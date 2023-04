Deputado Edvaldo:

-Valeu a luta em defesa de novas vagas efetivas para a Saúde. A nossa luta, a partir da audiência pública realizada na terça-feira (25), provando que era possível sim revisar o quantitativo de vagas, possibilitou a mudança do PCCR na quarta, sendo sancionada hoje. São mais trabalhadores na Saúde para melhorar ainda mais o atendimento a nossa população. Com isso, asseguramos a convocação do cadastro de reserva da Sesacre. São técnicos de enfermagem, médicos, técnicos laboratoriais, enfermeiros, entre outros profissionais que vão reforçar este time. Contem sempre comigo!

