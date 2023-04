Notícias e Concursos – A Caixa Econômica Federal realiza o concurso 2587 da Mega-Sena. A modalidade lotérica mais famosa do país está com o prêmio principal estimado em R$ 60 milhões e pode transformar jogadores sortudos em novos milionários do país.

Os interessados em jogar na Mega-Sena 2587 precisam correr para fazer sua fezinha, pois faltam poucas horas para a realização do concurso. A Caixa irá realizar o sorteio às 20h de hoje (29), no horário de Brasília.

(…)