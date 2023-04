O senador Sérgio Petecão (PSD/AC) anunciou na última sexta-feira (27), a destinação de mais R$ 3,5 milhões para novas obras no município de Rio Branco, provenientes de suas emendas parlamentares de 2023.

Os recursos anunciados serão utilizados para a construção de um galpão para ribeirinhos, uma quadra de esportes no conjunto Boa Vista e a cobertura das quadras de grama sintética nos bairros Tangará e Santa Cecília. A próxima etapa é a elaboração dos projetos pela Prefeitura de Rio Branco.

Petecão é conhecido por sua atuação municipalista e por defender a importância de investimentos nos municípios para garantir obras e serviços que beneficiem diretamente a população. “É crucial destinar recursos aos municípios, independentemente de bandeiras políticas, pois é lá que as pessoas moram, e a população deve estar sempre em primeiro plano. Farei o que estiver ao meu alcance para levar benefícios aos nossos municípios”, afirmou o senador.

Nos últimos três anos, Petecão já destinou quase R$ 51 milhões à prefeitura de Rio Branco. Grande parte desses recursos ainda serão utilizados em obras importantes no município, tais como aquisição de maquinários, construção e reforma de CRAS, construção de centros de convivência de idosos, novos espaços esportivos, entre outros. “Fico feliz em contribuir com o desenvolvimento de Rio Branco levando ações importantes para a cidade. No entanto, é importante ter gestão e agilidade nos processos burocráticos para que essas obras possam sair do papel, e a população possa usufruir dos benefícios”, ressaltou Petecão.