CB – Eleitores paraguaios escolheram Santiago Peña, do conservador Partido Colorado no poder, presidente do país nas eleições deste domingo (30/4). Peña foi eleito presidente do Paraguai com mais de 42% dos votos, superando o opositor Efraín Alegre, que recebeu 27%. O anúncio foi feito pela autoridade eleitoral, após a apuração de mais de 90% das urnas.

(…)

Grifo meu: o velho partido Colorado venceu a eleição….lá não há segundo turno…o Paraguai seguirá sendo o Paraguai.

J R Braña B.