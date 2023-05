Capital Econômico – Depois do sucesso no Japão, onde foi lançado em 2018, o produto Lemon-Dou, primeira bebida alcoólica como parte do portfólio da The Coca-Cola Company, chega ao mercado brasileiro trazendo inovação e modernidade para uma das categorias que mais crescem na atualidade: bebidas alcoólicas prontas para beber.

Sua receita original é inspirada num típico drinque japonês criado em 1895 nos Izakayas (bares típicos japoneses) chamado Chu-Hai, em que era feita uma pré-mistura de álcool destilado com o Shochu (típico destilado japonês) passando por uma infusão com suco de limão extraído das frutas inteiras com o objetivo de se obter o máximo de sabor.

(…)

Seguindo a tradição japonesa, o Lemon-Dou leva em sua receita a inédita composição de limões inteiros triturados, passando por uma infusão com álcool e com um toque de água com gás.

O resultado: um drinque refrescante e polivalente podendo ser consumido após um dia de trabalho, em jantares, em eventos sociais com os amigos ou até mesmo para relaxar sozinho.

(…)

Todas as versões do Lemon-Dou estarão disponíveis a partir de abril, nos principais mercados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Salvador e Paraná, nas opções Honey Lemon, Signature Lemon e Salty Lemon.