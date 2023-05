TNT – O Fluminense derrotou o River Plate, da Argentina, por 5×1, na noite desta terça-feira (2), em partida válida pela 3ª rodada da fase de grupos da Libertadores. O destaque ficou por conta dos três gols marcados por Germán Cano e da ótima atuação de Paulo Henrique Ganso

Nas redes sociais, o nome do meia tricolor figurou entre os principais assuntos. No Twitter, muitos torcedores – inclusive rivais – rasgaram elogios ao jogador do clube carioca.

PAULO HENRIQUE GANSO: GÊNIO DO FUTEBOL — joy (@valentejoyc) May 3, 2023

Paulo Henrique Ganso é gênio. — Matheus Oliveira (@matheuzzera) May 3, 2023