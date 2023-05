Peça do governo federal começou a circular…

Grifo meu: coincidente com a operação da PF, que revelou que o cartão de vacinação do ex-presidente Bolsonaro teria sido falsificado..e todos sabem que no exterior, especialmente nos EUA, onde Bolsonaro visitou, exigem apresentação do documento como condição de entrada no país (fora o passaporte).

É um escândalo ético de tamanha dimensão de um governo que passou (e deixou estragos) que não pode ficar impune para o bem do Brasil.

