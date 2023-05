AB – O Comitê de Política Monetária (Copom) manteve a taxa Selic, juros básicos da economia, em 13,75% ao ano. A decisão divulgada após reunião nesta quarta-feira (3) foi unânime.

-O ambiente externo se mantém adverso. Os episódios envolvendo bancos no exterior têm elevado a incerteza, mas com contágio limitado sobre as condições financeiras até o momento, requerendo contínuo monitoramento. Em paralelo, os bancos centrais das principais economias seguem determinados em promover a convergência das taxas de inflação para suas metas, em um ambiente em que a inflação se mostra resiliente – destaca o comunicado divulgado pelo Banco Central (BC).

(…)

Grifo meu: e o ambiente interno das famílias e das empresas também indica que só maluco pegará dinheiro emprestado com os juros nessas alturas….o governo Lula nem precisa de oposição no Congresso….

J R Braña B.