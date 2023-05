O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) participou, nesta quinta-feira (4), de uma audiência pública na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE), com a participação do ministro da defesa, José Múcio Monteiro, e dos comandantes das Forças Armadas.

O objetivo da reunião do colegiado era ouvir do ministro informações sobre as competências da pasta de Defesa. Peteção aproveitou a ocasião e disse ao comandante do Exército, general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, que há tempos tem empreendido esforços para conseguir a instalação de um pelotão do Exército na cidade do Jordão.

O senador argumentou que a cidade faz fronteira com o Peru, motivo mais do que justo para ser uma base militar na região.

— Nós temos uma presença muito forte do Exército Brasileiro na Amazônia. Nessa região do meu estado, temos pelotões nas cidades Epitaciolândia, Santa Rosa do Purus e Marechal Thaumaturgo. Sabemos que a presença do Exército dá uma sensação de segurança para a população local e mais acesso à saúde. A presença militar na cidade ajuda e muito a população que vive na região de fronteira. Portanto, deixo aqui esse apelo ao comandante Tomás Paiva, para estudar a possibilidade de termos, dentro em breve, a presença militar na cidade do Jordão — concluiu o senador.

Em resposta, o general Tomás Paiva garantiu que determinará ao Comandante da 17ª Brigada de Infantaria de Selva, responsável pela região, que vá até o município de Jordão, para fazer um reconhecimento da área e saber o que pode ser feito.

— Estamos com uma proposta de customizar os pelotões especiais de fronteiras. Temos pelotões que são bases. Podemos deixar a base e enviar, sazonalmente, as tropas de deslocamento para fazer operações. Também podemos pensar em um tiro de guerra e em outras possibilidades. O certo é que iremos dar atenção à sua demanda no mais curto prazo — afirmou Tomás Paiva.