E ainda temos que aturar pagando o salário de um político profissional desses sem noção do que fala…

Dias desses andou falando sobre o PL das fake news sem dizer lé com cré…sequer leu a primeira página do projeto de lei.

Parabéns ao Juruá que o elegeu…

Imagina se no Juruá não fosse pagos os R$ 750 (ou 150 Dólares do BF) pelo governo atual….

Claro que o valor é baixo…a função do deputado federal, uma delas, é lutar, convencer o executivo a melhorar a assistência social, a empregabilidade etc etc……

Porém, se aumentar muito o Bolsa Família não sobrará para arcar com os R$ 30 mil dos parlamentares do baixo clero….esse é o perigo.!

Eu disse aqui no começo do ano que essa bancada federal iria ser a pior do Acre dos últimos 60 anos…

E torcendo para errar, estou acertando…

É o supra-sumo da extrema-direita….da mediocridade política.

Quanto à Marina, deputado…faça críticas políticas à ministra(é justo e democrático…eu mesmo faço aqui)…mas não seja torpe contra uma das poucas figuras públicas limpas do Acre.

J R Braña B.