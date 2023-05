Defensor do municipalismo, o senador Sérgio Petecão (PSD-AC) participou, na tarde desta sexta-feira (5), de uma importante reunião na sede da Associação dos Municípios do Acre (AMAC), em Rio Branco. O encontro reuniu parlamentares da bancada federal e os prefeitos do estado.

Petecão destacou que a pauta da reunião foi para tratar dos recursos via emendas parlamentares individuais, de blocos e de bancadas, relativas à Lei Orçamentária Anual de 2023. Para o senador, essas verbas públicas devem ser destinadas aos municípios, para que eles invistam em áreas prioritárias como saúde, educação, segurança e infraestrutura rural e urbana.

O senador ressaltou que seu trabalho parlamentar é voltado para o municipalismo, pois atender ao pleito dos municípios é importante para proporcionar qualidade de vida e bem-estar social à população acreana.

— A vida das pessoas acontece lá no município onde elas vivem. Portanto, o poder público municipal precisa ser fortalecido para dispor do máximo possível de recursos, a fim de fazer os investimentos necessários de que a população precisa para viver com dignidade. Todos sabem que sou um defensor das causas municipalistas, pois entendo que o município é como a nossa casa, só que coletiva. Portanto, precisa do apoio de todos os parlamentares, pois somos nós que destinamos dinheiro do Orçamento da União, para proporcionar as reformas estruturantes capazes de oferecer o bem-estar necessário à população de meu estado — declarou.