Gov do Acre – O governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), anuncia nesta quarta-feira, 3, a retomada na realização de exames de raio-X na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Sobral, Franco Silva.

A radiologia é hoje um dos pilares da medicina moderna, pois possibilita que sejam feitos diagnósticos dos pacientes de forma rápida e eficaz. Além disso, é nítida a evolução dos equipamentos de raio-X, que hoje são utilizados para realizar esse tipo de exame.

(…)

A UPA da Sobral é referência para 19 bairros da região da Sobral e dois conjuntos habitacionais. 52% de toda a demanda da atenção básica em saúde na região, é atendida nessa unidade. Os profissionais médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem e servidores administrativos atendem em média 400 pessoas diariamente, podendo chegar a 500 em alguns dias de pico.