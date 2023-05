CNC -Segundo estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o volume de vendas do comércio varejista voltado para o Dia das Mães deverá atingir R$ 13,17 bilhões em 2023. A confirmação dessa expectativa representa uma retração de 4,1% em relação à movimentação financeira real observada no ano passado.

(…)

Grifo meu: entende agora por que o presidente Lula reclama dos juros com o BC independente(dos interesses do Brasil)?

J R Braña B.