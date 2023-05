AB – A apresentadora e cozinheira Palmira Nery da Silva Onofre, mais conhecida como Palmirinha, faleceu hoje (7) em São Paulo, por volta das 11h20, aos 91 anos. A informação foi confirmada por familiares por meio das redes sociais da apresentadora.

Pudim de Preguiça

Tv Culinária 2006 – Palmirinha

Tv Gazeta – Exibido em 20.11.2006

INGREDIENTES – 6 ovos – 1 xícara (chá) de açúcar – 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo – 1/2 litro de leite – 1 xícara (chá) de coco ralado

CALDA – 1 e 1/2 xícara (chá) de açúcar – 1/2 xícara (chá) de água

MODO DE FAZER

CALDA

Em uma panela coloque o açúcar e a água. Mexa para se agregarem. Ferva por aproximadamente 10 minutos (não mexa mais) até obter uma calda cor de caramelo. A seguir, despeje em uma forma redonda de buraco no centro (própria para pudim). No copo do liqüidificador coloque o leite, o açúcar e os ovos. Bata. Desligue. Acrescente a farinha e o coco ralado. Bata novamente para se agregarem. Coloque a mistura obtida na forma caramelizada. Leve ao forno pré-aquecido a 180°C por 40 a 50 minutos, em banho-maria.