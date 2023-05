O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga (PSDB), participou na manhã desta segunda-feira (8), em Lima, no Peru, de reunião para discutir o comércio entre o Acre e demais estados da Amazônia Legal com o país vizinho. O encontro ocorreu a convite da Associação Comercial, Industrial, de Serviços e Agrícola do Acre (Acisa).

Luiz Gonzaga foi convidado para participar da comitiva de políticos e empresários que viajou até o país vizinho para participar da “Missão Empresarial Acisa/Apex Brasil Lima/PE”, que visa estreitar as relações comerciais entre as empresas dos estados da Amazônia Legal e peruanas, bem como identificar novas oportunidades de negócios e estabelecer parcerias estratégicas.

(…)

Gonzaga defende construção da estrada até Pucallpa

Luiz Gonzaga é um dos defensores da construção da estrada que ligará Cruzeiro do Sul até Pucallpa, no Peru. O deputado entende que interligar os dois países por essa rodovia fará a economia do Acre crescer ainda mais.

“A construção dessa rodovia é um sonho para a população acreana. Esse sonho vem sendo alimentado desde muito tempo, pois se trata de uma estrada importante para o desenvolvimento da região nossa região. Precisamos fazer com que nosso estado cresça como outros estados da Amazônia cresceram”, disse o parlamentar.

Agência Aleac