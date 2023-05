CB – O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) publicou, no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (8), o edital do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023. Os interessados já podem conferir o cronograma e as regras desta edição. O período de inscrições, como anunciado anteriormente, será de 5 a 16 de junho. Já as provas serão aplicadas em 5 e 12 de novembro. (…)