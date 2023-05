G1 – Os trechos críticos da BR-364, interior do Acre, apontados na situação de emergência decretada, no último dia 2, pela superintendência regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Acre (Dnit) passam por serviços paliativos. Os buracos são tapados com pedras e pó de pedra para garantir a circulação dos veículos na estrada.

(…)

A situação de emergência abrange alguns trechos do km 620 ao km 682 entre o Rio Gregório e o Rio Liberdade, que ficam entre as cidades de Tarauacá e Cruzeiro do Sul.