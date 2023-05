by JLab – Mortes e lesões no trânsito são evitáveis através de conscientização + educação.

Bate pronto: a iniciativa é uma oportunidade para lembrar que cada um de nós é responsável pela segurança dos outros.

ACORDA CIDADE – Com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da segurança no trânsito, o movimento Maio Amarelo é uma campanha que ocorre anualmente durante todo o mês de Maio. A iniciativa foi criada pela ONU em 2011 e, em 2014, foi instituída no Brasil pelo Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV).

(…)

Manzoli salienta que o fator humano é bastante relevante nos acidentes pois muitas pessoas negligenciam ou desconhecem certas regras e riscos de trânsito. Para ele, as ações do Maio Amarelo são essenciais para motivar comportamentos mais humanos e senso de pertencimento, para que os condutores passem a ver ciclistas e pedestres como iguais.