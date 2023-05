Vídeo – Fundação – Dia das Mães – Comemorado hoje, sexta-feira

Neste Dia das Mães(antecipado na Fundação), gostaríamos de prestar uma homenagem muito especial às mulheres da Fundação Hospitalar do Acre. Sabemos que elas são as verdadeiras mães dos pacientes que são atendidos nesta instituição, e queremos reconhecer o zelo e o compromisso que elas têm com a saúde e o bem-estar de cada pessoa que passa por aqui.

As mulheres da Fundação Hospitalar são verdadeiras guerreiras, que enfrentam desafios diários para garantir que cada paciente seja tratado com a dignidade e o respeito que merecem. Elas estão sempre prontas para oferecer uma palavra de conforto, um gesto de carinho, um sorriso que pode fazer toda a diferença na vida de alguém.

Essas mulheres são exemplos de dedicação e profissionalismo, que inspiram a todos os que têm o privilégio de trabalhar ao seu lado. Elas são as mães que não param de cuidar, que não medem esforços para garantir que os pacientes recebam o melhor atendimento possível.

Neste Dia das Mães, queremos agradecer a todas as mulheres da Fundação Hospitalar do Acre pelo trabalho que realizam nesta instituição pública. Sabemos que o seu trabalho é essencial para garantir a saúde e o bem-estar de nossa comunidade, e queremos que saibam que seu esforço é muito valorizado e reconhecido por todos nós.

Que esta data tão especial seja celebrada com muita alegria e gratidão, e que as mulheres da Fundação Hospitalar possam sentir todo o carinho e a admiração que temos por elas. Obrigado por tudo que fazem, e feliz Dia das Mães!

Vídeo – Deyse Maria

Fundação Hospitalar do Acre

Presidente João Paulo